Urgen reponer barandas en el puente vehicular 4

Urgen reponer tramo de barandal metálico en puente vehicular 4 sobre el canal Anzaldúas, ante el grave peligro que este hecho representa sobre todo para los peatones que podrían caer a las turbulentas aguas del afluente. La irregularidad se ubica en la calle Lateral Norte.

El problema ya tiene varios meses y al menos hasta éste sábado, continuaba sin solución por parte del municipio.

Entre tanto, el riesgo de que alguna persona que a pie pasa por el lugar rumbo a su trabajo o a su domicilio, persiste en todo momento tanto de día como de noche, pues hay quienes retornan a sus domicilios después de laborar, viviendas situadas en colonias como la Ferrocarril Oriente, Constitución, Aquiles Serdan y otras más.

Acciones de la autoridad ante el riesgo para peatones

La insuficiencia de alumbrado público en el lugar, le imprime mayor peligro al pasar por ahí sobre todo en horas de la noche, dijo Leobardo Martínez, quien acertó pasar por el lugar porque dice vivir en la colonia Ferrocarril Oriente y que por no tener un vehículo propio, sale de su casa y regresa a pie.

Llamó a las autoridades municipales para que restituyan el tramo faltante del barandal en el cruce vehicular en cuestión, antes de que suceda algún accidente en el que se vea involucrado un menor, joven o un adulto mayor que pueda caer a las peligrosas aguas del canal Anzaldúas.

Testimonio de transeúnte sobre el peligro en el puente

Resolver el problema, tiene un costo mínimo en comparación con gastos innecesarios en los que incurre el propio municipio, comentó finalmente el transeúnte.