Invaden hierbas de todo tipo en banquetas y calles

En la colonia Longoria como en muchos otros sectores de la ciudad, existe el problema de calles con maleza y enmontadas, lo que genera múltiples riesgos a los vecinos, quienes solicitan la intervención de las autoridades municipales.

Esta situación en particular se enfrenta en la calle Reforma y Río Purificación, cuya esquina parece mas bien un lugar abandonado por la falta de acción de los funcionarios locales, a quienes ya se les olvidó cual es su responsabilidad.

A diferencia de las grandes ciudades en donde se observan calles limpias, en Reynosa es todo lo contrario, las vialidades se ven con mucha basura acumulada por meses , con muchas yerbas y enmontadas.

Vecinos de la calle Reforma y Río Purificación en la citada colonia, hicieron un llamado a las autoridades de Servicios Primarios del Ayuntamiento para limpiar esta y otras vialidades que prácticamente se encuentran abandonadas desde hace tiempo, en donde los peatones ni siquiera pueden caminar.

Tampoco se observa la intervención de las autoridades de Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Reynosa, a las que no se les ha visto actuar o hacer el reporte correspondiente, si es que argumentaran que no es de su competencia.

¿Qué hacer si una calle está enmontada?, ¿cual es la solución inmediata?

Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente:

Si los habitantes o ciudadanos de las colonias se ven afectados ellos o sus familiares por calles enmontadas, pueden hacer sus denuncias y reportes al gobierno municipal en turno para exigir una respuesta.

En estos casos se puede llamar al teléfono 89 99 32 32 00 del Ayuntamiento de Reynosa, para que de perdida hagan algo, o al menos lo intenten.

Se cuenta con el teléfono de atención, que es el 8999 21 15 50, para ver si les contestan.

Según la página oficial de la autoridad municipal existen 119 tramites o servicios que se pueden consultar.

Pero paralelo a esta situación también se puede solicitar la intervenir la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Reynosa, por tratarse de problema de calles con maleza y enmontadas.

También vía telefónica, se puede contactar a la linea 072, o en caso de que el problema persista, acudir a la Contraloría Municipal ubicada en el palacio Municipal. En línea, en la pagina oficial del municipio, que cuenta con una sección de Atención Ciudadana, en donde se supone pueden escuchar y atender los reportes.

Estas pueden ser algunas de las soluciones posibles, si existe voluntad de la autoridad de dar una respuesta.



