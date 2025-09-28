Banquetas sin estructuras para mover incapacitados

Por falta de proyectos de conectividad, movilidad y planeación urbana, la gran mayoría de las banquetas de la ciudad carecen de infraestructura para atender las necesidades de las personas con capacidades diferentes, como quienes tratan de movilizarse en silla de ruedas.

Ante estas carencias, quienes están impedidos para moverse por sí solos lo hacen con múltiples sacrificios, en espera de que otras personas o familiares, en el mejor de los casos, los ayuden a subir o bajar de las banquetas, lo que se convierte en un viacrucis cotidiano.

Uno de los pocos espacios habilitados para las personas con capacidades diferentes se encuentra en la Plaza Niños Héroes, donde un trabajador se dio a la tarea de pintar el área con los colores azul y blanco, en apoyo a quienes requieren ayuda.

A pesar de lo anterior, la mayoría de las banquetas carecen de facilidades y de orientación vial para que las personas discapacitadas puedan subir o bajar dichas banquetas y continuar sus actividades, ya sea de día o de noche, lo que se complica aún más.

Han pasado muchos años desde que Antonio 'Tony' Santana Ayala pugnó desde su trinchera en favor de la creación de este tipo de lugares para que las personas con capacidades diferentes puedan desplazarse en sillas de ruedas con facilidad.