Mantiene Banco de Alimentos apoyo a las familias necesitadas

Con el objetivo de continuar apoyando a las familias afiliadas que forman parte de los distintos programas, el Banco de Alimentos de Reynosa prepara p la entrega de paquetes alimentarios correspondiente al mes de septiembre.

La distribución iniciará el viernes 5 de septiembre con los programas "No Estás Solo "y "Doble Vulnerabilidad", el sábado 6 de septiembre, será el turno de los beneficiarios del programa 60 y Más y el sábado 13 de septiembre se entregarán los apoyos a quienes tengan apellidos de la A a la F.

El viernes 19 de septiembre se realizará la entrega del programa "Creciendo Fuerte", mientras que el sábado 20 corresponderá a los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras de la G a la N.

Finalmente, el sábado 27 de septiembre recibirán sus paquetes las personas afiliadas con apellidos que van de la O a la Z.

El Banco de Alimentos pide a a los beneficiarios checar las fechas y acudir puntualmente a la entrega del respectivo programa.

La agrupación ofrece canasta básica a bajo costo, a fin de disminuir la desnutrición y apoyar a las familias en vulnerabilidad alimentaria.



