Logran 31 toneladas de víveres para Hambretón

Logran 31 toneladas de víveres para HambretónLa Campaña Hambretón 2025 busca apoyar a familias en pobreza alimentaria.
El Banco de Alimentos de Reynosa informó que hasta el momento se han logrado recaudar 31 toneladas de víveres, como parte de la Campaña Hambretón 2025 que se realiza año con año.
¿Cuál es el objetivo de la campaña?
La campaña continuará activa hasta finales del año, por lo que la población aún puede donar productos no perecederos como arroz, frijol, pasta, azúcar, aceite, harina, enlatados y más. El Banco de Alimentos exhortó a la solidaridad de los ciudadanos para seguir contribuyendo al bienestar de cientos de familias que enfrentan pobreza alimentaria.
¿Quiénes están apoyando la causa?
Hasta el momento los que más han acudido a donar son escuelas que se han unido para apoyar. Las donaciones se pueden hacer en especie o también donativos económicos, ya que son deducibles de impuestos. Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del consejo, agradeció e informó recientemente que el año pasado el "Hambretón" logró recaudar 104 mil 69 kilogramos.