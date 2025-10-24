Logran 31 toneladas de víveres para Hambretón

El Banco de Alimentos de Reynosa informó que hasta el momento se han logrado recaudar 31 toneladas de víveres, como parte de la Campaña Hambretón 2025 que se realiza año con año.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

La campaña continuará activa hasta finales del año, por lo que la población aún puede donar productos no perecederos como arroz, frijol, pasta, azúcar, aceite, harina, enlatados y más. El Banco de Alimentos exhortó a la solidaridad de los ciudadanos para seguir contribuyendo al bienestar de cientos de familias que enfrentan pobreza alimentaria.

¿Quiénes están apoyando la causa?