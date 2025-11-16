Vuelven las largas filas al Banco del Bienestar

Las largas filas de beneficiarios de distintos programas federales, regresaron a las sucursales del Banco Bienestar al volver a operar normalmente a partir de ayer viernes luego de largos ocho días en que las instituciones permanecieron sin sistema.

La gente abarrotó desde temprana hora dos sucursales existentes en Reynosa, la de bulevar Hidalgo en la colonia del mismo nombre así como también la ubicada en el ejido La Retama.

Una joven mujer que labora en el Bienestar Hidalgo, que no reveló su nombre, dijo que efectivamente la mañana del viernes regresó el sistema por lo que el servicio en cajero y en ventanilla, ya se normalizó.

Por ello, mucha gente acudió a efectuar sus cobros de distintos programas federales como el Pensión Bienestar para personas de 65 años y más así como el apoyo dispuesto para quienes padecen de alguna discapacidad, entre otros más.

La fila llegó hasta buena parte de la barda que rodea al DIF municipal, lo que ocurrió por la mañana. Ya para la tarde, se redujo la cantidad de beneficiarios que esperaban turno, unos sentados y otros parados, para poder cobrar su dinero.

Sin embargo, muchos adultos mayores en los días en que no hubo sistema en el Bienestar, prefirieron acudir a un centro comercial, en donde pudieron retirar sin problema alguno una parte o casi la totalidad de su dinero, previa compra mínima de artículos diversos.