Otro día sin sistema en el Banco Bienestar

Otro día más sin sistema, vivió el Banco Bienestar sucursal Hidalgo y sucursal ejido La Retama, por lo que numerosas personas que acudieron a cobrar sus pensiones fueron regresadas a sus casas.

En horas de la mañana, los patios del lugar se encontraban llenos de personas que acudieron esperando que ya se hubiera normalizado el funcionamiento de la institución, pero no fue así, dijo uno de los empleados de ahí que prefirió no identificarse.

Por ser día martes, acudieron quienes llevan el apellido paterno con G y mañana miércoles irán a ese lugar los de las letras H, I, J y K, de acuerdo al calendario oficial.

Para el jueves corresponde ir a quienes llevan el apellido paterno iniciando con la L y el viernes, cuyo apellido paterno empiece con M. y así sucesivamente.

Sin embargo, en el referido banco continúan sin saber para cuándo podrá reanudarse el servicio.

En esta ocasión el gobierno federal está pagando el bimestre Noviembre-Diciembre 2025.

Sin embargo, se espera que personas que han estando yendo ahí a tratar de cobrar su pensión de 65 y Más o su pensión Discapacidad o bien Madres Trabajadoras y Sembrando Vida así como Mujeres Bienestar, continuarán acudiendo con la esperanza de que las altas autoridades del gobierno federal, ya hayan resuelto el problema de la falta de sistema.

Lucila Calvillo Domínguez.

EXPONEN EL REPORTE

"Estamos en espera, ya mandamos el reporte", fueron las respuestas que dio Lucila Cavillo Domínguez, Sub delegada de Programas Federales Bienestar en Reynosa ante la falta de sistema en el Banco Bienestar de bulevar Hidalgo.

Entrevistada por El Mañana de Reynosa sobre el problema que se suscitó ya por tres días consecutivos, reconoció que la misma situación ocurrió también en la sucursal que opera en el ejido La Retama.

"Pero ya estamos en espera de que se resuelva", sostuvo.

En tanto llega la solución, recomendó que los beneficiarios pueden dirigirse a los centros comerciales y ahí comprar algunas cosas lo que les permitirá retirar el efectivo, pero directo en caja al m momento de pagar.

También hizo saber que no es aconsejable usar otros bancos para hacer el trámite.

Recalcó Cavilo Domínguez en que están en espera de que se resuelva el problema para que los que reciben el apoyo de programas federales como Pensión Bienestar y otros más, puedan regresar a hacer sus retiros en las sucursales mencionadas.



