Plaza Norberto Treviño abandonada entre bancas rotas y juegos inservibles

Con bancas chatarra y a punto de venirse abajo así como otras que nunca se repusieron, se encuentra la plaza Norberto Treviño Zapata de la colonia Longoria en Reynosa.

Una de las bancas se encuentra sostenida por un viejo madero que fue colocado en la parte posterior de la misma, pero pese a que esa condición la tiene desde hace años, las autoridades encargadas de mantener en buen estado las áreas verdes, no han mostrado interés en resolver el problema.

Incluso, algunas de ellas fueron retiradas por encontrarse en pésimas condiciones, pero jamás las volvieron a re instalar o a sustituir por otras nuevas y vaya que hacen falta pues hay ocasiones, sobre todo los fines de semana, cuando es mucha la afluencia de paseantes que acuden a ese lugar, dijo Aracely Gaona.

Se sabe que hay otras plazas más que se encuentran inclusive en peores condiciones, con juegos metálicos inservibles, por lo que los niños no los pueden utilizar por representar un serio peligro para ellos.

No se alcanza a explicar la gente, el por qué el gobierno municipal no atiende este tipo de asuntos que son de gran importancia porque a ellos va la gente en familia a disfrutar de momentos de esparcimiento.

Sólo los tornillos que las sostenían quedaron de otras bancas que fueron retiradas de su lugar pero jamás las repusieron.