Los empresarios apuestan por crecimiento moderado

El Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa (CCER) dio a conocer su balance del comportamiento económico del sector productivo durante 2025 y expuso las perspectivas para 2026, año en el que, de acuerdo con el organismo, podría registrarse una recuperación gradual si se generan condiciones de mayor certidumbre y coordinación entre autoridades y empresarios.

Durante la presentación, el CCER explicó que 2025 fue un año complejo para la economía local, marcado por factores internacionales, nacionales y regionales que impactaron de manera directa en sectores estratégicos como el comercio, los servicios, la industria manufacturera, la construcción, el transporte y la logística. Entre los principales problemas se señalaron la inseguridad, los bloqueos carreteros y las afectaciones a la movilidad, situaciones que elevaron los costos de operación y redujeron la confianza de inversionistas y consumidores.

El organismo empresarial indicó que estas condiciones provocaron un aumento en los costos logísticos, mayores tiempos de traslado y ajustes en las cadenas de suministro. A ello se sumó la presión inflacionaria, que encareció insumos, energía y servicios, además de reducir el poder adquisitivo de las familias. En el ámbito laboral, las empresas enfrentaron dificultades para cubrir vacantes especializadas y se vieron obligadas a realizar ajustes salariales para retener personal calificado.

En el contexto internacional, la incertidumbre en materia comercial y arancelaria limitó la llegada de nuevas inversiones a la región fronteriza. De igual forma, la falta de certidumbre regulatoria generó cautela entre los inversionistas y retrasó proyectos de expansión, mientras que el bajo crecimiento de la economía nacional impactó el consumo interno y la derrama económica en Reynosa.

Pese a este escenario, el CCER destacó que el sector empresarial local ha logrado mantenerse activo, preservando empleos y garantizando el suministro de bienes y servicios esenciales. Subrayó que Reynosa sigue teniendo ventajas competitivas importantes, especialmente ante el fenómeno del nearshoring, aunque su aprovechamiento dependerá de resolver retos clave como la seguridad, la infraestructura y la disponibilidad de recursos básicos.

Uno de los temas que mayor preocupación genera hacia el futuro es el manejo del agua. El Consejo advirtió que la escasez del recurso, los adeudos históricos y los compromisos internacionales con Estados Unidos representan un riesgo para el desarrollo industrial y productivo de la región, por lo que consideró urgente implementar una estrategia integral que garantice el abasto a largo plazo.

Al referirse a las perspectivas para 2026, el coordinador del CCER, ingeniero Uriel Ordóñez Pérez, señaló que existen condiciones para un crecimiento moderado, siempre y cuando se atiendan los factores estructurales que limitan la competitividad de la frontera.

Finalmente, el CCER hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado, impulsar la inversión en infraestructura estratégica —especialmente en vialidades, cruces fronterizos, energía y agua—, así como mejorar los procesos regulatorios y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.