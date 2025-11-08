Continúan trabajando bajo protesta en el INE

Personal de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, retiró la lona colocada días atrás en las instalaciones del organismo, aunque informaron que continuarán laborando bajo protesta mientras esperan una respuesta formal a las peticiones presentadas ante las autoridades estatales del INE.

De acuerdo con la información proporcionada por los propios trabajadores, sostuvieron una reunión con el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas, José de Jesús Arredondo Cortez, con quien dialogaron sobre las peticiones y el ambiente laboral que previamente habían denunciado.

El funcionario del INE se comprometió a presentar la situación que enfrentan los trabajadores de la 07 Junta Distrital en la próxima reunión regional, con el fin de que sea analizada por las instancias correspondientes.

Derivado de este compromiso, los empleados decidieron retirar la lona colocada en la pared de las oficinas del INE 07, ubicados en la colonia Campestre, reiterando que su intención no es afectar las operaciones del Instituto ni la atención a la ciudadanía en los módulos de servicio.

Los trabajadores señalaron que mantendrán su postura de trabajar bajo protesta hasta que se obtenga una respuesta favorable a las demandas planteadas.

Los trabajadores señalan que buscan restablecer un clima laboral de respeto y colaboración dentro de la institución.



