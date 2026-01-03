Baja precio del gas LP a 9.65 pesos por litro

Con precio bajo empezó a comercializarse el gas LP en éste año 2026 que inicia, pues se vende a $9.65 el litro.

Hace alrededor de 10 días, su precio era de $9.95 y de ahí pasó a $9.67 y ahora a $9.65, dijo un empleado de una de las empresas dedicadas a vender el combustible, ubicada por bulevar Hidalgo.

En cuanto al nivel de venta, éste creció pues tan sólo en un sólo día se vendieron cerca de 5,000 litros, lo que se atribuye a las fiestas de fin y de inicio de año así como a que disminuyó la temperatura en días pasados.

El precio continuará así por lo menos hoy viernes y mañana sábado.

Para el domingo por la mañana, como podría mantenerse, disminuir o incrementar de acuerdo con las indicaciones que se reciban de parte de la oficina que controla el precio, señaló el trabajador.

Por lo pronto, la gente debe aprovechar y llenar sus tanques porque el precio es realmente bajo en comparación con varios meses del 2025 en que llegó a superar los $10.00 y además no se sabe aún si podría aumentar el próximo domingo.

Mientras tanto, éste viernes seguían llegando cada vez más consumidores a surtir sus recipientes a las distintas plantas gasificadoras de la ciudad.



