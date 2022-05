Baja demanda de carne... y precios

"No ha habido ninguna variación, los precios han tendido a la baja, alrededor de un 5 por ciento, últimamente tenemos una disminución de precios de alrededor de 2 a 3 por ciento en forma general de un 5 por ciento, producto más que todo de la demanda, ha habido poca demanda de carne", dijo.

El vocero de la Central de Abastos señaló que se venía del mes del diciembre, con precios altos porque hay más demanda en esas fechas.

Señaló que se tiene equilibrar la oferta con la demanda, porque los productores se pueden desanimar.

"Ahora que estamos en una temporada de recesión económica prácticamente que no hay mucha demanda y la oferta se mantiene, si tiende a bajar un poquito, aun que han subido los precios de los granos, producción y eso es muy peligroso porque si no hay demanda y no aumentan los precios y los costos siguen subiendo, se va a desanimar la producción", recalcó.

Los cortes que más han tenido una baja en el precio son: el lomo, cortes finos, corte americano, T-bone, chuletón, entre otros con disminución de un 10 a un 15 por ciento.

En el caso de los cortes más populares como el bistec del siste, las pulpas han tenido pequeñas contracciones del precio, que promediado da un 5 por ciento de disminución en forma general.

Por ejemplo en diciembre un kilo de T-bone, andaba en 180 pesos el kilo y actualmente hasta en 150 pesos, mientras que un kilo de bistec del siste andaba el año pasado sobre 10 a 110 pesos, actualmente en 10 a 95 pesos.