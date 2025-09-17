Revolución educativa en acción

Con una matrícula de 2 mil 380 estudiantes, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio número 131 desde este ciclo escolar, forma parte del Bachillerato Nacional.

Este es el primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, un sistema que agrupa la educación media superior de todo el país para garantizar que los jóvenes tengan el derecho a estudiar este nivel de estudios sin ser excluidos, sin importar en qué subsistema estén.

En los últimos años se crearon alrededor de 35 sistemas diferentes de Educación Media Superior, que estaban aislados.

Enrique Cuevas Nolasco, director del plantel, comentó que con el Bachillerato Nacional se ha recibido la instrucción de aceptar a todos los alumnos interesados, incluyendo a quienes provienen de otros subsistemas escolares.

"Antes teníamos unas ciertas restricciones sobre las materias que estaban tomando en otra escuela y venían a las nuestras y no eran afines, entonces tenían que reajustar para ponerse al corriente con nosotros, ahora, ellos pueden empezar desde el semestre que viene y salir adelante, y si ellos toman la decisión de que quieren reajustar la materia trazada, la pueden hacer", dijo.

El Gobierno Federal informó que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, el nuevo Bachillerato Nacional otorga a los estudiantes dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.