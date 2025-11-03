Con trozos de madera advierten de un pozo

Justo en medio de la calle Doctor Javier Plata en la colonia los Doctores se aprecia un enorme hueco en el pavimento, el cual, refieren testigos, llevaba semanas expuesto sin un señalamiento que advirtiera a los automovilistas sobre el peligro que representa.

Fue debido a esto, y a los numerosos accidentes ocurridos en el lugar, que vecinos optaron por colocar algunos trozos de madera, los cuales hacen notar el orificio en dicha vialidad.

Al fondo del hueco se puede observar un montón de lodo con olores fétidos, producto de la mezcla de aguas negras con la tierra que se ha ido acumulando con el paso de los días.

Alicia Guerra, quien refirió habitualmente transita por la zona, dijo, "supuestamente es una coladera, pero si se asoma, está relleno de tierra, ya no se ve tubería abajo; eso tiene meses así, y seguido caían carros ahí, por eso le pusieron eso, pero ni así le ponen atención los de obras públicas".



