Reynosa, líder en baches

En Reynosa, los baches dejaron de ser un problema aislado para convertirse en una constante urbana. Calles principales, avenidas transitadas y colonias completas comparten el mismo deterioro: asfalto roto, hundimientos y reparaciones temporales que no resisten ni una temporada de lluvias.

¿Cómo afecta el deterioro de calles a los ciudadanos?

Automovilistas y peatones coinciden en que la ciudad podría considerarse líder en baches en Tamaulipas y, para muchos, incluso a nivel nacional, no por estadísticas oficiales, sino por la experiencia diaria de circular esquivando hoyos que dañan vehículos, provocan accidentes y elevan los costos de mantenimiento familiar.

El problema no es nuevo, pero se ha agravado con el paso del tiempo. Las quejas ciudadanas se multiplican mientras las soluciones llegan tarde o se limitan a "parches" que duran semanas. En muchos casos, los trabajos se repiten una y otra vez en los mismos puntos, evidenciando falta de planeación, materiales deficientes o ausencia de mantenimiento integral.

Acciones de la autoridad ante el problema de baches

Las autoridades locales han sido criticadas por su ineficacia en la resolución de este problema, lo que ha llevado a un aumento en las quejas de los ciudadanos. La falta de un plan de acción claro y efectivo ha generado frustración entre los habitantes de Reynosa.

Impacto de los baches en la economía familiar

Los baches no solo representan un riesgo para la seguridad vial, sino que también impactan negativamente en la economía de las familias, quienes deben destinar recursos adicionales para reparar sus vehículos debido a los daños ocasionados por el mal estado de las calles.