Ingenio para reparar las enormes zanjas

Ingenio para reparar las enormes zanjasBaches y zanjas en la ciudad representan un peligro para automovilistas
En casi todos los sectores de la ciudad se aprecian baches de todos tamaños, incluyendo enormes zanjas que son rellenadas con neumáticos viejos para impedir que los automovilistas sean "cazados" por estas "trampas urbanas".
¿Qué acciones se están tomando para solucionar los baches?
En otras ocasiones, estos baches y hoyancos son causantes de accidentes automovilísticos.
