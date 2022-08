Ayuntamiento de Reynosa en la mira del Congreso por programa ´Como en Casa´

"Con propuesta del diputado Félix Fernando García Aguilar, que respaldó el legislador Humberto Prieto Herrera, se declaró viable exhorto al ayuntamiento de Reynosa para que supervise los mecanismos y la efectividad de las reglas de operación del programa integral a migrantes denominado "Como en casa", se indicó en información oficial emitida por el Congreso estatal.

El programa "Como en casa" fue aprobado en mayo por el cabildo local, con un fondo de 21 millones de pesos, y de acuerdo al dictamen, sería repartido de manera mensual en las casas de asistencia para migrantes, cuyos directivos se encargarían de hacer el pago en promedio de 2 mil pesos a los beneficiados, pero hasta la fecha el recurso sigue en pausa.

"Todo lo que hemos recibido son estos documentos donde nos hicieron una promesa de pago por estar limpiando la ciudad; dice claramente: dos mil pesos, pero no tenemos nada, la mayoría de los que trabajamos no estamos en ningún refugio, tenemos que dormir en la calle, buscando dónde hacer del baño, tomar agua o comer", refirió Antonio, migrante proveniente de Guatemala.

La motivación de los migrantes al participar es que su trabajo les facilite el acceso hacia los Estados Unidos, al entrar en la categoría de personas productivas.

Desde que se puso en marcha el programa, algunos ya se han ido de Reynosa y jamás recibieron el dinero.

"Hay algunos que estuvieron semanas limpiando el borde de la frontera, y que ya no están aquí; a esos nadie les pagó ni se les trajo comida, todo lo hemos comprado nosotros. Nos dieron el titulo de voluntarios, pero no podemos reclamar, cuando lo hacemos se molestan; los del gobierno dicen que es del albergue y ellos responden que no, que no han entregado nada, entonces qué podemos hacer, tenemos la necesidad", comentó Michel, migrante haitiano.