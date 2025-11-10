Alistan nueva carga de ayuda para damnificados

Continúan sumando esfuerzos con el único objetivo de ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan; en esta ocasión será una segunda carga de donaciones destinada a las familias afectadas por las inundaciones en distintos municipios del estado de Veracruz, las cuales fueron recaudadas durante las últimas semanas en el centro de acopio de la Fundación Marcelo Olán Mendoza, el cual se encuentra ubicado en la esquina de Canales y Allende en la zona centro de la ciudad de Reynosa.

Su representante, Marcelo Olán Mendoza, lanzó una invitación para que continúen realizando donaciones y aportando a esta obra altruista. "Exhortamos a todos los ciudadanos, a los amigos, a las asociaciones, a las fundaciones a que continúen apoyando esta colecta que es en beneficio de todos y cada uno de los hermanos. Veracruzanos que verdaderamente necesitan y estamos muy agradecidos porque gracias a Dios ha habido bastante respuesta y hemos podido apoyar a muchas familias".

Destaco que será durante los próximos días cuando se esté programando un nuevo viaje hacia estas zonas afectadas, donde se hará entrega del apoyo a las familias que aún se encuentran en situación vulnerable. "Esta próxima semana estaremos saliendo a Veracruz o un grupo de nuestra fundación y otras asociaciones estarán viajando hacia Veracruz", señaló Olán.

Asimismo, agradeció al circo Abadilla, Fundación Bajando Bendiciones, Trapitos Creando Ayudamos, entre otras que se han estado uniendo para lograr llegar a más familias afectadas. Además, informo que siguen vigentes los "Sábados Sociales", a través de los cuales llevan brigadas y distintos apoyos a sectores vulnerables de la ciudad. "Estamos muy contentos porque cada día ciudadanos que buscan el bien para nuestra comunidad se suman a esta fundación", concluyó Mendoza.



