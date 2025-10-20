Llevan ayuda humanitaria a damnificados

Durante el fin de semana, distintas asociaciones, así como clubes, fundaciones y ciudadanos organizados, iniciaron su recorrido hacia las zonas afectadas por las inundaciones con camionetas, traíllas y camiones llenos de ayuda para las familias que lo perdieron todo.

Este fue el caso del apoyo recaudado por integrantes de la asociación Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones, quienes partieron hacia los estados de Hidalgo y Veracruz con la primera parte de las donaciones.

Entre lo recaudado se encuentran distintos alimentos no perecederos, ropa, zapatos, artículos de limpieza y aseo personal, así como medicamentos.

Estos serán repartidos entre los habitantes de los municipios de Poza Rica, Álamo y Xochotiplan.

A esta noble causa se unieron también un grupo de brigadistas voluntarios del Grupo Delta Rescate y Vialidad, quienes montaron su centro de acopio en distintos puntos de la ciudad, logrando llenar una tralla con los artículos recaudados, asimismo invitan a la población que guste apoyar con viáticos para costear los gastos de gasolina pueden contactarlos a través de su pagina oficial.

Una caravana más que se encuentra en su camino hacia la zona damnificada para hacer entrega de la ayuda que tanto se requiere.

Como estas, a través de redes sociales, se han logrado documentar distintas historias de familias e incluso grupos de amigos en Reynosa, quienes se organizaron para aportar su granito de arena y llevar esperanza a quienes hoy más lo necesitan.



