Recaudan 50 toneladas en alimentos y medicinas

Recaudan 50 toneladas en alimentos y medicinasLas donaciones incluyen alimentos, ropa y medicamentos para las zonas afectadas.
Integrantes de la fundación Marcelo Olán Mendoza A.C. anuncian que se logró recaudar un total de 50 toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos, artículos de limpieza, ropa, zapatos y medicamentos.
Esto es resultado de las donaciones de cientos de ciudadanos, así como de diferentes empresas, quienes se sumaron a esta noble causa, logrando superar la meta que se había establecido.
"Por ahora, estamos cargando 50 toneladas de los enseres y todo lo que se recogió de la gente buena de Reynosa, de las empresas que donaron, mucha gente que se vino a dejar lo mejor de sí para llevar esto a los hermanos de Veracruz. Nosotros pensábamos que iba a ser menos, pero gracias a la buena bondad de todas esas personas se logró esta ayuda", así lo detalló Miguel Ángel Juárez Duque, colaborador de la Fundación Marcelo Olán Mendoza A.C.
¿Qué organizaciones participaron en la recaudación?
Detalló que se unieron creando un colectivo la Fundación Bajando Bendiciones, así como la Asociación Internacional de Derechos Humanos para lograr superar esta meta: "Día a día y a cada rato nos llegaban a la fundación los de derechos humanos, los del arte; todas esas gentes nos unimos y cada quien desde su trinchera fue trabajando y ahora lo hicimos colectivo para llenar esto, pero más que nada fue la buena bondad de las personas aquí en Reynosa", expresó.
¿Cuál es el destino de la ayuda humanitaria?
Se espera que dicha ayuda humanitaria esté llegando a su lugar de destino durante este fin de semana, afirmó Juárez Duque. Los integrantes de las distintas fundaciones agradecen a los gobiernos su apoyo al retirar el cobro de casetas para vehículos que transportan ayuda a las zonas afectadas, puntualizó.
"Han sido bondadosos por parte de la Secretaría de Caminos y Transportes, en el sentido de dejar pasar todo este tipo de alimentación sin ningún cobro; eso es lo que hasta ahora sabemos y que bueno que también la presidenta que tenemos de México nos está apoyando con eso. Porque no nada más somos nosotros, son miles de tráileres los que están llegando al estado de Veracruz para la repartición de todos estos productos que se van a entregar a las gentes muy vulnerables que se encuentran, se puede decir, discapacitadas de cualquier cosa", concluyó Juárez.