Recaudan 50 toneladas en alimentos y medicinas

Integrantes de la fundación Marcelo Olán Mendoza A.C. anuncian que se logró recaudar un total de 50 toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos, artículos de limpieza, ropa, zapatos y medicamentos.

Esto es resultado de las donaciones de cientos de ciudadanos, así como de diferentes empresas, quienes se sumaron a esta noble causa, logrando superar la meta que se había establecido.

"Por ahora, estamos cargando 50 toneladas de los enseres y todo lo que se recogió de la gente buena de Reynosa, de las empresas que donaron, mucha gente que se vino a dejar lo mejor de sí para llevar esto a los hermanos de Veracruz. Nosotros pensábamos que iba a ser menos, pero gracias a la buena bondad de todas esas personas se logró esta ayuda", así lo detalló Miguel Ángel Juárez Duque, colaborador de la Fundación Marcelo Olán Mendoza A.C.

¿Qué organizaciones participaron en la recaudación?

Detalló que se unieron creando un colectivo la Fundación Bajando Bendiciones, así como la Asociación Internacional de Derechos Humanos para lograr superar esta meta: "Día a día y a cada rato nos llegaban a la fundación los de derechos humanos, los del arte; todas esas gentes nos unimos y cada quien desde su trinchera fue trabajando y ahora lo hicimos colectivo para llenar esto, pero más que nada fue la buena bondad de las personas aquí en Reynosa", expresó.

¿Cuál es el destino de la ayuda humanitaria?

Se espera que dicha ayuda humanitaria esté llegando a su lugar de destino durante este fin de semana, afirmó Juárez Duque. Los integrantes de las distintas fundaciones agradecen a los gobiernos su apoyo al retirar el cobro de casetas para vehículos que transportan ayuda a las zonas afectadas, puntualizó.