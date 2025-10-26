Sale otro cargamento de ayuda para damnificados

Continúa saliendo ayuda hacia las zonas afectadas por las inundaciones en distintos municipios y rancherías de los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, grupos altruistas, asociaciones, fundaciones y ciudadanos comunes, se han unido para reunir víveres y llevarlos a los lugares más dañados por este desastre natural.

En esta ocasión fueron integrantes y voluntarios de la asociación Derechos Humanos Internacionales quienes, luego de semanas de haber habilitado un centro de acopio en las instalaciones de Enchiladas El Paisa, ubicada sobre la avenida Espuelas en la colonia José de Escandón en la ciudad de Reynosa, partieron este fin de semana hacia uno de los municipios más afectados.

Cabe señalar que, a pesar de que es numerosa, le ayuda que cada semana llega a las familias damnificadas. Esto es solo el comienzo, ya que en algunos puntos apenas inician las labores de limpieza y será posterior a estas que sus habitantes puedan nuevamente edificar sus viviendas.

Es por esto que los grupos altruistas en esta ciudad continúan trabajando para llevar la ayuda que aún se requiere.

Leónides Escudero Del Ángel, integrante de dicha asociación, expresó: "Las calles están bien tapadas, no tienen qué comer, entonces estamos llevándoles lo más que podamos, lo que es frijol, aceite, arroz, jabón, cloro, gel, todo eso para allá, para Álamo, Veracruz".