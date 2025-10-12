Sale caravana de ayuda de Reynosa para víctimas

Caravana con ayuda humanitaria consistente en medicinas fue enviada de Reynosa hacia la zona de desastre en comunidades afectadas por el huracán Priscilla y la tormenta Raymond, como Álamo, Veracruz, en auxilio de miles de damnificados.

Así lo informó el líder Alberto Lara Bazaldúa, del Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en Plantas Maquiladoras conocido como SIAMAR

Hasta la tarde del sábado los desbordamientos de ríos en Veracruz habían arrojado un saldo de 38 muertos y alrededor de 5 mil casas afectadas.

En solidaridad con los damnificados, el líder sindical Lara Bazaldúa confirmó confirmó que la primer caravana con ayuda estaba ya en aquella entidad, en el poblado de Álamo.

"Ya estamos ayudando, ya llegó nuestra primer brigada, Veracruz te amamos", estableció el secretario general del Comité Ejecutivo de este organismo que agrupa a miles de trabajadores de plantas maquiladoras de Reynosa.

Ya llevamos 9 toneladas de ayuda enviada al Estado de Veracruz, en total son 25 toneladas las que se van a enviar por el Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en Plantas Maquiladoras de Reynosa (SIAMAR), comentó. Poblaciones de Veracruz como Poza Rica y Álamo entre otras más, resultaron fuertemente afectadas por las intensas lluvias del fin de semana, que están catalogadas como las peores en anos recientes.

Explicó que ante la magnitud de las afectaciones causadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos, las autoridades han solicitado que esperemos a que bajen los niveles de agua para que podamos viajar a allá y dejar comida y más medicina.

Veracruz nos necesita y Reynosa es agradecido, afirmó el secretario general del Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en Plantas Maquiladoras (SIAMAR).