Reparten ayuda en las comunidades indígenas

Integrantes de la Asociación Regalando una Sonrisa, Abrazando Corazones de la ciudad de Reynosa lograron llegar hasta una de las comunidades indígenas más afectadas por las inundaciones en el estado de Hidalgo, donde, además de despensas, repartieron todo tipo de ayuda recaudada, desde ropa, zapatos, medicamentos hasta artículos de limpieza e higiene personal.

¿Qué ocurrió?

Luego de una larga travesía, en la cual se enfrentaron a distintos obstáculos, debido a las condiciones en las cuales se encontraban los caminos y carreteras que atravesaron para poder llegar a su destino, finalmente, lograron su cometido, llevando una luz de esperanza a decenas de familias damnificadas.

"Agradecemos a los empresarios y ciudadanos y escuelas por confiar en nuestras acciones humanitarias y hoy queremos poner alto a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por llevar esta ayuda humanitaria a los municipios Álamo, Veracruz, y Xochiatipan, municipio de Hidalgo. Gracias a las personas que nos apoyaron a llevar ayuda social a las comunidades", expresó Jose Luis Jimenez, presidente y fundador de dicha asociación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

A los ejidos Hidalgo, Amajac, Álamo, Veracruz y Xilico, Acanoa, Xochiatipan, Hidalgo, les damos las gracias por confiar en nuestras acciones altruistas. Asimismo, reconoció la participación del equipo de voluntarios conformado por Bernardo Cruz Zavala, Hilary Adilene Flores Vargas, Luz María Vargas Cruz y Marco Torres.