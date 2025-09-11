Sin reponer, mobiliario y los equipo devastados

Sólo en promesas quedó la reposición de mobiliario y equipo que quedaron devastados tras las torrenciales lluvias de finales de marzo del 2025. Desde escritorios, sillas y otros objetos inservibles más permanecen en el pasillo del antiguo CREDE (Centro Regional de Educación) ubicado en la colonia Ribereña. El mobiliario que se echó a perder a raíz del fenómeno meteorológico que generó graves inundaciones por toda la ciudad, perteneció a las diferentes supervisiones escolares que operan en las mencionadas instalaciones. Mediante oficios dirigidos a las autoridades educativas, los supervisores hicieron las gestiones pertinentes ante autoridades locales del CREDE así como ante la superioridad educacional estatal, pero la ayuda aún no llega pese a que han transcurrido ya más de cinco meses de ocurridas las referidas tormentas. Algunos han preferido buscar el apoyo de las escuelas a las que representan, lo que ha derivado en la compra de algunos de los equipos que se perdieron en aquella ocasión. Mientras tanto, el mobiliario que quedó destrozado y convertido en chatarra en el CREDE, quedó ahí como mudo testigo de la promesa incumplida por parte de las autoridades educacionales. Entre tanto, en algunas supervisiones escolares del lugar, operan con mobiliario no apto para la realización de sus labores y por lo menos las que están en el primer piso, no cuentan con equipo computacional, impresoras y demás que se ocupan para trabajos de captura de datos y demás.

Como mudo testigo del incumplimiento de la promesa de restituir equipo y mobiliario, ahí quedaron.