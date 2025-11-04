Circo Abadilla y fundación llevan ayuda a Veracruz

Con éxito y gran afluencia se llevaron a cabo las funciones del circo Abadilla a beneficio de los damnificados en el estado de Veracruz.

El director de las Oficinas Fiscales del Gobierno del Estado, Marcelo Olán Mendoza, expresó su más profundo agradecimiento al equipo que conforma la Fundación Lic. Marcelo Olán Mendoza, así como a todos los colaboradores y ciudadanos que participaron en dicho evento, cuyo propósito fue recaudar ayuda para las familias veracruzanas afectadas por las recientes contingencias.

El funcionario estatal expresó: "Quiero agradecer con toda la fuerza de mi corazón al gran equipo de nuestra fundación, encabezado por nuestra presidenta Hilda Ortíz Castañeda, así como también la colaboración del Circo Abadilla Espectacular por el gran éxito del evento, donde se recaudó más ayuda para nuestros hermanos veracruzanos que muy pronto haremos llegar.

¡Que Dios los bendiga! Gracias, infinitamente gracias".

Cabe destacar que esta colaboración a beneficio combinó el entretenimiento familiar con una causa social, logrando el objetivo de reunir donativos que serán entregados en los próximos días a las comunidades más afectadas en Veracruz.

Al respecto, Olán destacó que la solidaridad y empatía mostrada por la ciudadanía son un reflejo de los valores que fortalecen a Tamaulipas y que la Fundación Lic. Marcelo Olán Mendoza continuará impulsando acciones de ayuda humanitaria en coordinación con instituciones públicas y privadas.

Concluyó reiterando su compromiso de seguir trabajando para tender la mano a quienes más lo necesitan y fomentar una cultura de servicio y unión entre los tamaulipecos.



