Avioneta realiza aterrizaje forzoso por falla

Una avioneta realizó un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Lucio Blanco luego de presentar una falla mecánica durante su vuelo, lo que obligó al piloto a solicitar apoyo inmediato a la torre de control.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas, cuando el piloto de la aeronave emitió una alerta al detectar problemas técnicos, solicitando autorización para ejecutar maniobras de emergencia y descender de manera controlada.

Tras el llamado de auxilio, cuerpos de emergencia y personal aeroportuario se activaron de inmediato y se desplegaron en la pista, permaneciendo en espera ante cualquier eventualidad mientras se realizaba el aterrizaje.

La aeronave logró descender sin mayores complicaciones, permitiendo que los equipos de respuesta actuaran de forma preventiva y aseguraran la zona. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas, y los daños se limitaron únicamente a la estructura de la avioneta.

Las autoridades aeroportuarias indicaron que se llevarán a cabo las revisiones correspondientes para determinar con precisión el origen de la falla mecánica y garantizar la seguridad de futuras operaciones.



