Causan baches daños en unidades motrices

Innumerables baches afectan a los conductores en vialidades de la colonia Cumbres y otros sectores de la ciudad.

Uno de estos lugares es la Avenida Independencia que es una de las que tiene frecuente circulación de vehículos, ya sean automóviles o unidades más pesadas como las camionetas.

Aún en estos casos, los conductores tratan de evitar los hoyos para tratar de que los pozos no repercutan en ponchaduras de llantas o en algún daño mecánico en el sistema de dirección de las unidades motrices.

Calles deterioradas, sin mantenimiento, que ni siquiera han sido "bacheadas", son las que se encuentran los automovilistas quienes tienen que lidiar con este problema a diario en sus actividades cotidianas.

Las autoridades correspondientes han anunciado una supuesta inversión histórica en desarrollo urbano, la cual en realidad no se ve por ningún lado, solo en sus datos alegres, y menos en lo que se refiere al bacheo porque las calles están muy destrozadas, considerablemente deterioradas, abandonadas.

Con el paso de los meses, los baches que estaban pequeños cada vez se hacen más grandes, y cuando ha llovido se convierten en una trampa para los automovilistas los choferes, incluso para los concesionarios permisionarios de las unidades de transporte de las diferentes rutas.

No se ven calles o vialidades en condiciones normales en ningún lado, la que tome al azar cualquier automovilista o chofer por lo general está en condiciones deplorables por falta de bacheo y falta de pavimentación, bloque se refleja en innumerables pozos, zanjas y hoyos en ambos sentidos.

Están tan deterioradas, tan abandonadas las calles y avenidas en la ciudad, que los conductores ya hasta se saben de memoria los baches que se van a encontrar en su recorrido por las calles, y por donde tienen que circular para tratar de evitar los hoyos, pozos y los hundimientos que cada vez son mas severos, causando el malestar de la gente.