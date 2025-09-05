Delinea el PAN planes para próximos comicios

Exponen avance que registra el proceso de renovación de dirigencias del PAN en los distintos municipios de Tamaulipas.

Correspondió a Francisco Garza De Coss, en su calidad de secretario general en el estado del Partido Acción Nacional, informar sobre el particular en conferencia de prensa celebrada en la sede local del blanquiazul, evento llevado a cabo ayer tarde.

Garza De Coss se refirió también a qué lo más seguro es que en la elección para renovar la gubernatura vayan a participar solos.

No descartó la posibilidad de que en algunos municipios si pueda haber alianza con otros partidos para disputar presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y senadurias de la República.

También dio a conocer varios municipios que ya renovaron liderazgos.

GOLPETEO POLITICO