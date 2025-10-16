Inminente avalancha de veracruzanos a la frontera

Es inminente una avalancha de veracruzanos hacia la frontera norte del país, en particular a ciudades como Reynosa y estados como Tamaulipas y Nuevo León se espera en los próximos días y semanas ante la tragedia que se viven en el Estado de Veracruz, y la falta de oportunidades allá, mientras que aquí hay fuentes de empleo con las plantas maquiladoras, afirmó el delegado sindical de los taxistas de la Central de Autobuses de Reynosa, Iván Domínguez.

Bienvenidos todos por igual, estamos esperando ya eso, que se de este fenómeno migratorio del cual se está hablando cada vez con más insistencia, refirió el dirigente de la organización de taxistas independientes.

Primeramente DIOS esperamos que lleguen pronto a esta ciudad, en donde por ser frontera hay más oportunidades laborales para la clase trabajadora, aquí los esperamos con los brazos abiertos, expresó el delegado sindical de los taxistas de la Central de Autobuses de Reynosa.

Nosotros, dijo, estamos listos para transportarlos a con sus familiares que tienen aquí, para llevarlos a sus hogares en las distintas colonias.

Esperamos que con esta nueva avalancha de veracruzanos hacia la frontera, en estacaos a la ciudad de Reynosa, se reactive más el trabajo, enfatizó.

Agregó el delegado sindical Iván Domínguez que ahorita están un poco escasos de trabajo, pero que se tiene plena confianza que conforme se mejore la situación de los damnificados en el estado de Veracruz, los veracruzanos que tienen pensado viajar a nuestra ciudad lo hagan en lo que resta del año o a partir del mes de enero de 2025.

Ya acercándose las últimas semanas del año esperamos que aumenten forma considerable el trabajo, más aún con la avalancha de veracruzanos que se está proyectando por la gente que vive en aquel estado, que es lo que se está comentando por ellos mismos porque allá la vida está más difícil, aseveró

Indicó que la avalancha de personas veracruzanas hacia Reynosa será en dos sentidos, las que con motivo de año nuevo se van a ver a sus familiares, y los que esperan ser recibidos aquí por sus familiares para reunirse con ellos, en la búsqueda de una mejor vida mejores situaciones en el ámbito económico, laboral y de estabilidad familiar.



