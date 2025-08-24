Sufre accidente motociclista y se fractura pierna derecha

Cuerpo de emergencia Auxiliaron a un motociclista que resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vehicular.

El percance se reportó al número de emergencia 911 a eso de las 14:00 horas en la calle Pekín con Hawái de la colonia Cañada, mediante diversas llamadas realizadas por automovilistas que presenciaron el accidente, en el cual un motociclista resultó lesionado al impactarse contra un vehículo.

Los paramédicos de Protección Civil atendieron el reporte de auxilio, presentándose en el lugar donde brindaron los primeros auxilios y trasladaron al motociclista lesionado a un nosocomio debido a que presentaba posible fractura en la pierna derecha.

Cabe destacar que las autoridades viales no tomaron conocimiento del percance entre la motocicleta y el vehículo, ya que ambos automovilistas llegaron a un acuerdo entre ellos, ya que el conductor se haría cargo de los gastos médicos y la reparación de los daños materiales para evitar situaciones legales por el accidente.