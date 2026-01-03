Más de 420 mil autos son legalizados en Tamaulipas

Fueron un total 4 años los que ciudadanos tuvieron para poder legalizar sus autos chocolate en los estados de Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Dichas entidades federativas tienen un alto índice de población migrante en Estados Unidos de América y Canadá y por ende gran cantidad de autos ilegales.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó el decreto de legalización de vehículos usados de procedencia extranjera conocidos como autos chocolate, desde este 1 de enero del 2026.

De acuerdo con las cifras del Registro Público Vehicular, con el decreto se permitió regularizar, al 25 de noviembre de 2025, 2 millones 987 mil 839 vehículos, con lo cual, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía, además se contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos y, con ello, evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos.

En cuanto a las cifras, en el caso de Tamaulipas, estimó que la cifra de vehículos regularizados han sido más de 420 mil vehículos, según informes de agosto del 2024, siendo el estado el primer lugar nacional en el número de unidades legalizadas a través de este programa federal.

El Decreto por el que se fomentaba la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera dio inicio el pasado el 19 de enero de 2022 en la administración federal del entonces Presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador y sus posteriores reformas y la vigente hasta el 31 de diciembre de ese año.

El Gobierno Federal consideró que ya no es necesario continuar otorgando los beneficios establecidos en ese instrumento, lo que permitirá evitar que pueda derivar en malas prácticas, alejándose del propósito por el cual fue emitido.

