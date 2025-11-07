Residentes podrán importar autos con menor impuesto

Los residentes de la franja fronteriza, especialmente en Reynosa y municipios vecinos, podrán acceder a vehículos usados más recientes y a menor costo, luego de que el Gobierno de México amplió el decreto que autoriza la importación de automóviles extranjeros de los modelos 2017 y 2018.

El especialista Abraham Ortiz Sánchez confirmó que la ampliación fue publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación, permitiendo que las personas interesadas puedan importar sus unidades pagando un 10 por ciento de impuesto general de importación, lo que representa una reducción significativa en comparación con modelos más antiguos.

"Esta actualización del decreto facilita a los residentes fronterizos la posibilidad de adquirir vehículos más recientes, en mejores condiciones mecánicas y a un costo más accesible", explicó Ortiz Sánchez.

Ventajas para la frontera

El beneficio principal de esta ampliación es que los habitantes de la franja fronteriza podrán importar automóviles de años más recientes, que suelen tener mejor rendimiento y menores emisiones contaminantes, además de cumplir con los estándares del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para los vehículos modelo 2016 y anteriores, el pago del impuesto se mantiene en 50 por ciento, de acuerdo con lo estipulado en la nueva versión del decreto.

Ortiz Sánchez destacó que la medida busca brindar certeza jurídica y seguridad a los propietarios e importadores, además de reforzar los controles aduaneros para evitar el ingreso de vehículos robados o que no cumplan con las normas ambientales y de seguridad establecidas.

Cumplimiento con el T-MEC

El decreto también garantiza que cada vehículo importado cuente con la certificación de origen y cumpla con las condiciones mecánicas y ambientales exigidas por la ley mexicana y los compromisos internacionales.

Asimismo, las autoridades estadounidenses verifican previamente que las unidades no tengan reporte de robo ni restricciones de exportación, en cumplimiento con los lineamientos del T-MEC.

"Este tipo de controles da confianza a los consumidores fronterizos, que podrán importar autos legales y seguros, evitando el riesgo de adquirir vehículos irregulares", subrayó el especialista.

Con esta ampliación, los habitantes de la frontera norte, particularmente en Reynosa, tendrán acceso a vehículos usados más modernos, económicos y totalmente regularizados, impulsando la movilidad y la economía local.



