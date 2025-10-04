Gestionan módulos para orientación de paisanos

Gestionan módulos para orientación de paisanosLa diputada federal Blanca Leticia Gutiérrez Garza logra la autorización de módulos en puentes internacionales para orientar a paisanos que llegan a México por festividades del Día de dar Gracias en Estados Unidos.
Un par de módulos para atender y orientar a los miles de paisanos que llegarán a México por festividades del Día de dar Gracias en Estados Unidos y que vendrán a visitar familiares y amistades, son los que se gestionan ante autoridades centrales de Aduanas.
"El trámite lo estamos haciendo ante las referidas instancias a fin de que se autoricen los dos módulos, que de aprobarse, estarían operando uno en el puente internacional Anzaldús y el otro en el Reynosa-Hidalgo", dijo Blanca Leticia Gutiérrez Garza, diputada federal.
En la unión americana se celebra el Día de dar Gracias el último jueves del mes de octubre por lo que en esas fechas con toda seguridad entrarán por los puentes internacionales de Reynosa y por otros del resto de los municipios de Tamaulipas, gran cantidad de familias que tienen familiares y amigos en distintas regiones del territorio nacional.
Los mencionados módulos servirán para informar y orientarlos, pues tal vez algunos de ellos desconozcan algunas cosas que el personal que estará al frente de los mismos, les aclararán dudas que puedan tener sobre trámites y demás que deban realizar.
Además también serán importantes porque ya está cada vez más cercana la época navideña, en la que también mucha gente aprovecha para pasar sus vacaciones en tierra mexicana, sostuvo la legisladora Gutiérrez Garza, quien ayer ofreció una rueda de prensa en la que abordó temas diversos entre ellos la reforma al renglón aduanero, a las graves carencias que enfrentan hospitales públicos en cuanto a camas y medicamentos así como el atraso en la red carretera nacional.