Gestionan módulos para atender a paisanos

Un par de módulos para atender y orientar a los miles de paisanos que llegarán a México por festividades del Día de dar Gracias en Estados Unidos y que vendrán a visitar familiares y amistades, son los que se gestionan ante autoridades centrales de Aduanas.

"El trámite lo estamos haciendo ante las referidas instancias a fin de que se autoricen los dos módulos, que de aprobarse, estarían operando uno en el puente internacional Anzaldús y el otro en el Reynosa-Hidalgo", dijo Blanca Leticia Gutiérrez Garza, diputada federal.

En la unión americana se celebra el Día de dar Gracias el último jueves del mes de octubre por lo que en esas fechas con toda seguridad entrarán por los puentes internacionales de Reynosa y por otros del resto de los municipios de Tamaulipas, gran cantidad de familias que tienen familiares y amigos en distintas regiones del territorio nacional.

Los mencionados módulos servirán para informar y orientarlos, pues tal vez algunos de ellos desconozcan algunas cosas que el personal que estará al frente de los mismos, les aclararán dudas que puedan tener sobre trámites y demás que deban realizar.