Autorizan alza, pero cobran lo que quieren

Pasan por alto las disposiciones por cuanto a las tarifas oficiales para el transporte público en Reynosa y choferes del ramo están cobrando a los usuarios del servicio, arriba de las recientemente autorizadas.

De acuerdo con lo manifestado por Lidia Garza Salinas, titular de Transporte Público en Reynosa, el cobro en lo general pasó de $11.00 a $12.00, ya incluido el aumento autorizado que fue de un peso en tanto que para estudiantes, adultos mayores y discapacitados, la tarifa pasó de $8.00 a $9.00.

Pero no se ha anunciado aún cuáles serán las medidas que se tomarán en contra de quienes desoigan las disposiciones oficiales.

Sin embargo, prestadores del servicio están cobrando en las diferentes rutas $14.00 en lo general y preferencial, $11.00.

Los dueños de los microbuses, argumentaron en su momento la necesidad de que les incrementaran el cobro y fue aprobado por las autoridades competentes a nivel estatal el cobro de un peso más.

Pero el hecho de que estén cobrando arriba de la tarifa oficial, ya ha generado inconformidad entre usuarios del transporte colectivo.

Por su parte, la oficina de Transporte Público cuenta con el teléfono 8999243091, dependencia que se ubica en la avenida Miguel Alemán 101 de la colonia Módulo 2000.

Hasta el momento se desconoce qué tipo de medidas tomarán en torno al tema las autoridades de Transporte Público que encabeza Lidia Garza Salinas en esta ciudad.

De acuerdo con datos obtenidos, en Reynosa operan más de 30 rutas que mueven a miles de personas diariamente a distintos sectores de la ciudad, incluidas áreas industriales, colonias y al sector centro.



