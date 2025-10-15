Entregan más de mil tarjetas de Bienestar

Entregan más de mil tarjetas de BienestarLa secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que casi 2 millones de mexicanas de 60 a 64 años recibirán tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, tras registrarse previamente para el programa.
En dos días, autoridades de Bienestar Federal en Reynosa han entregado mil 200 tarjetas del programa Mujeres Bienestar. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, inició la entrega de tarjetas de este programa y de la misma forma se entregaron plásticos este sábado. 'Arrancamos el día viernes con la entrega de tarjetas de Mujeres Bienestar, les va a llegar un mensaje de texto, deben estar al pendiente del mensaje que les va a llegar', dijo Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa. REQUISITOS Las mujeres deberán presentar su credencial del INE en original y copia, así como su CURP actualizada al momento de acudir al módulo de entrega. Meses atrás hicieron el registro para edades de 60 a 64 años, por lo que a nivel nacional en este mes se realiza la entrega de la tarjeta. Con este programa se apoya económicamente a mujeres de esas edades en todo el país, otorgando la cantidad de 3 mil pesos bimestrales. La entrega se hace en el centro de convenciones del parque cultural, pero para eso les llegará un mensaje de texto con la fecha y hora para que acudan por su plástico. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar se realizará a casi 2 millones de mexicanas de 60 a 64 años que se registraron para la pensión.