Entregan más de mil tarjetas de Bienestar

En dos días, autoridades de Bienestar Federal en Reynosa han entregado mil 200 tarjetas del programa Mujeres Bienestar. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, inició la entrega de tarjetas de este programa y de la misma forma se entregaron plásticos este sábado. 'Arrancamos el día viernes con la entrega de tarjetas de Mujeres Bienestar, les va a llegar un mensaje de texto, deben estar al pendiente del mensaje que les va a llegar', dijo Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa. REQUISITOS Las mujeres deberán presentar su credencial del INE en original y copia, así como su CURP actualizada al momento de acudir al módulo de entrega. Meses atrás hicieron el registro para edades de 60 a 64 años, por lo que a nivel nacional en este mes se realiza la entrega de la tarjeta. Con este programa se apoya económicamente a mujeres de esas edades en todo el país, otorgando la cantidad de 3 mil pesos bimestrales. La entrega se hace en el centro de convenciones del parque cultural, pero para eso les llegará un mensaje de texto con la fecha y hora para que acudan por su plástico. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar se realizará a casi 2 millones de mexicanas de 60 a 64 años que se registraron para la pensión.