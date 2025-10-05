Entregan a ejidatarios bolsas de fertilizantes

Entregan autoridades de la SADER bolsas de fertilizante a un grupo de campesinos de los ejidos Santo Niño, Santa Herminio y Miguel Hidalgo de Reynosa.

En sencillo acto se hicieron llegar ayer viernes los sacos del material a quienes se hicieron presentes en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural situadas en la brecha 102 carretera Reynosa a Río Bravo, dijo Manuel Aguirre Salas, quien es es comisariado de Santo Niño.

La entrega de los 12 bultos de urea y 12 más de nitrógeno para cada uno de los beneficiados, corrió a cargo de Yoselín Magdona, funcionaria de la misma Secretaría.

El fertilizante asignado de manera gratuita a los ejidatarios de las referidas comunidades rurales, alcanzará para aplicarlo en tres hectáreas de tierra.

Aguirre Salas calificó la aportación hecha por el gobierno federal en ese sentido, como un buen apoyo para campesinos que tienen tierras de riego como las existentes en los mencionados ejidos.

Ahora habrá que esperar a que lleguen las fechas para las siembras del ciclo agrícola de temprano