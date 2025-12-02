Alarmante aumento en los casos de SIDA en Reynosa

A pesar de los avances en información y acceso a servicios médicos, Reynosa enfrenta un incremento preocupante en los casos de SIDA, una tendencia que ha captado la atención de las autoridades sanitarias durante 2025. Los recientes reportes oficiales confirman que el número de nuevos diagnósticos continúa creciendo, lo que ha encendido las alertas entre los especialistas.

Juanita Díaz, titular del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), señaló que actualmente 1,450 pacientes están en tratamiento activo dentro de la plataforma del centro. Explicó que en lo que va del año se han identificado 162 nuevos casos, los cuales ya recibieron notificación y han iniciado su tratamiento antirretroviral.

Aunque el virus puede transmitirse sexualmente, por vía sanguínea o de madre a hijo, en Reynosa la vía sexual sigue siendo la predominante. La doctora enfatizó que el uso irregular de métodos de barrera continúa siendo el factor principal detrás del aumento de contagios."La falta de protección sigue siendo el detonante más común", expresó Díaz.

Los registros del CAPASITS indican que el 80% de los casos corresponde a hombres, aunque se sospecha que la cifra podría ser mayor debido al estigma social, que aún inhibe a muchas personas de realizarse una prueba. Este temor a ser juzgados o estigmatizados provoca que existan portadores que desconocen su diagnóstico y sin querer contribuyen a la propagación del virus.

En respuesta a esta situación, algunas empresas especialmente maquiladoras donde se han identificado varios casos han comenzado a ofrecer pruebas rápidas gratuitas a sus trabajadores, con el fin de facilitar la detección temprana y asegurar el seguimiento médico por parte de la Secretaría de Salud.

Díaz recordó que el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral es determinante, ya que a los seis meses la carga viral puede reducirse hasta volverse indetectable, lo cual evita la transmisión. Sin embargo, insistió en que la falta de pruebas oportunas sigue siendo uno de los principales obstáculos, por lo que hizo un llamado a la población que mantiene múltiples parejas sexuales para que se realice pruebas de manera regular al menos dos veces al año.

APLICAN PRUEBAS RÁPIDAS A ESTUDIANTES E INTERNOS

INICIARON LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Con la la aplicación de pruebas rápidas tanto en estudiantes de la UTTN (Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte) de Reynosa así como entre internos del CEDES (Centro de Ejecución y Sanciones), se iniciaron los actos conmemorativos del Día Mundial del SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida).

"Las pruebas sanguíneas forman parte de las acciones que se llevan a cabo para detectar de manera oportuna la referida patología, por lo que es importante que jóvenes y adultos así como embarazadas se la practiquen a fin de que estén al tanto de su estado de salud", dijo Juana Díaz García, titular de UNEME/ CAPASITS a nivel local.

Una de las principales recomendaciones que se les da es que si van a tener una relación sexual con desconocidos o desconocidas, no se olviden de utilizar el condón o preservativo como forma de protegerse y prevenir un posible contagio.

SEGUIRÁN HOY MARTES

Los eventos continuarán hoy martes a las 14:00 Horas en el CETIS 71 (Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios. Ahí se ofrecerá una conferencia con el tema del SIDA, información sobre la misma, orientación a los estudiantes, formas de prevenirla así como algunas otras recomendaciones más además de aclarar dudas que pudieran tener en torno al particular los asistentes.

TAMBIÉN

Dentro de las actividades a realizar, figuran también visitas a algunas plantas maquiladoras, donde igualmente se realizarán pruebas rápidas a trabajadores. Algunas de esas fuentes de empleo serán, NETAFIM y NIDEC.

OTRA ESCUELA

Otra institución educativa que se visitará con ese mismo propósito será el ICEST en tanto que en el Hospital Santander se dará una conferencia sobre el tema que nos ocupa, puntualizó Díaz García.

Los eventos culminarán el día cinco de diciembre.

1,450 PACIENTES están en tratamiento activo, actualmente, dentro de la plataforma del CAPASITS.

162 NUEVOS casos se han identificado, en lo que va del año, los cuales ya recibieron notificación y han iniciado su tratamiento antirretroviral.

ESTADÍSTICAS

Del 2020 al 2025, de acuerdo con los números que se tienen, se han detectado un total de 1,000 casos nuevos a través de las pruebas rápidas, mismos que ya están en tratamiento médico.