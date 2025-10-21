Fomentan el autocuidado emocional entre alumnos

Reynosa

La actividad contó con la participación de la licenciada Nayeli Flores Jerónimo, especialista del Centro de Integración Juvenil, quien impartió una charla dirigida a los alumnos
Estudiantes del CBTIS 7 refuerzan el cuidado emocional con conferencia sobre salud mental.

Con el propósito de fortalecer el bienestar emocional, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 7 llevó a cabo una conferencia enfocada en la salud mental, como parte del programa Fomento a la Salud.

La actividad contó con la participación de la licenciada Nayeli Flores Jerónimo, especialista del Centro de Integración Juvenil, quien impartió una charla dirigida a los alumnos.

Al ser la salud mental  un tema importante para el desarrollo personal y académico, se llevó la conferencia.

El evento se desarrolló en un ambiente participativo por parte de los alumnos.

El programa Fomento a la Salud, busca tocar estos temas prioritarios para la juventud, a fin de que puedan recibir el apoyo necesario.

Los problemas de salud mental van a la alza entre los jóvenes, por lo que se busca hablar más del tema y que puedan ser escuchados ante las diversas problemáticas.


