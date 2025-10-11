Suspenden salidas de autobuses por tormenta

La empresa de autobuses ADO informa a los residentes de la ciudad de Reynosa la suspensión de sus corridas hacia las ciudades de varios estados del país afectados por la tormenta.

Las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Raymond, provocó la cancelación temporal de sus servicios desde y hacia las ciudades de Reynosa, Matamoros, Tampico, Cerro Azuel, Poza Rica, Tuxpan, Naranjos, Papantla, Gutiérrez Zamora, Huauchinango, Tecolutla, Huejutla, Martínez de la Torre, San Rafael, Chicontepec, Tantoyuca y Pánuco.

Cuando las condiciones lo permitan se reestablecerá el servicio, señala la empresa.

Lo más importante es resguardar la integridad de nuestros clientes y colaboradores, concluyó la empresa de la mencionada línea camionera.



