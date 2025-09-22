Generan conciencia sobre autismo infantil

La agrupación Familias TEA Reynosa llevó a cabo este fin de semana una conferencia bajo el tema "Rezago en el desarrollo cognitivo en el autismo: abordaje médico", impartida por la doctora Marcela Luna, neuropediatra.

El encuentro tuvo como objetivo brindar información actualizada y accesible para familias, profesionales y comunidad en general, a fin de fortalecer la comprensión sobre el desarrollo cognitivo en personas dentro del espectro autista y la importancia de un abordaje médico oportuno.

Durante el evento se contó con la presencia de la agrupación Familias TEA Reynosa, así como representantes del Club Rotario de Reynosa, encabezados por su presidente Marcos Olivares, entre otros invitados.

La agrupación organizadora agradeció la asistencia de los participantes y destacó la relevancia de seguir generando espacios de diálogo.

Con el lema "El autismo es nuestra unión y el amor es nuestra fuerza", el colectivo Familias TEA, busca generar conciencia sobre el autismo y sobre todo eliminar las barreras de discriminación.

La agrupación recientemente alzó la voz para pedir a las autoridades federales que se atienda el tema educativo, ya que los docentes no están capacitados para atender a la población infantil, además de que realizan conferencias, caravanas y eventos enfocados a que se conozca más sobre el autismo.



