Bajas temperaturas provocan un 7% de ausentismo escolar

Las bajas temperaturas que se registraron en este inicio de semana, provocaron un ausentismo escolar de un 7%, según el reporte del CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo) en Reynosa.

De acuerdo con los datos que se tienen hasta el momento, el 93% del total del alumnado en el nivel básico, acudió normalmente a clases en escuelas pre primarias, primarias y secundarias, dijo Alicia Pizaña Navarro, titular del a dependencia.

Fue sobre todo en el turno matutino y en nivel de Kinder, donde más se registró la ausencia de estudiantes, siguiéndole algunas primarias y en menor grado, secundarias.

POBLACIÓN ESCOLAR

En esta fronteriza ciudad, en escuelas de nivel básico se cuenta con una población escolar de poco menos 100,000 educandos, que reciben su enseñanza en alrededor de 700 planteles entre jardines de niños, primarias y secundarias.

FUE NORMAL

En algunas zonas escolares como el caso de la 75, la afluencia de educandos a las escuelas pertenecientes a la misma, se reportó como normal.

Así lo informó el Alfredo Vásquez Guardado, supervisor escolar quien dijo que de acuerdo con el pronóstico del tiempo, las mañanas van a seguir siendo frías, por lo que padres y madres de familia deberán llevar o enviar a sus hijos a clases, debidamente abrigados a fin de prevenir que contraigan alguna enfermedad propia de la época invernal.



