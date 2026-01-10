Reacción en cadena tras aumento a salario

El aumento al salario mínimo que entró en vigor a principios de 2026 fue recibido como una buena noticia para muchos trabajadores en México. No obstante, este ajuste también trajo consigo una reacción en cadena que ya comienza a reflejarse en el costo de diversos productos esenciales, entre ellos la tortilla, uno de los alimentos más consumidos en el país.

Impacto en el costo de la tortilla en México

De acuerdo con representantes del sector, el encarecimiento de este producto tiene su origen en el alza al precio del maíz, derivada de nuevos acuerdos para mejorar el pago a los agricultores. Este incremento, explican, se va trasladando gradualmente a lo largo de toda la cadena productiva, desde quienes transforman el grano hasta los puntos de venta al consumidor final.

A estos factores se suman otros costos que presionan a la industria, como el aumento en el precio de la maquinaria, refacciones y equipo utilizado para la elaboración de la masa. Dichos insumos suelen registrar incrementos periódicos a finales e inicios de año, lo que impacta directamente en los gastos de operación de las tortillerías. Además, el ajuste salarial del personal del sector también se refleja en el precio final del producto.

Causas del incremento en el precio del maíz

En ciudades fronterizas como Reynosa, el impacto es más evidente. Actualmente, el kilo de tortilla se comercializa alrededor de los 30 pesos, una cifra mayor a la registrada en municipios cercanos como Matamoros, donde el precio ronda los 26 pesos. Esta diferencia se atribuye a mayores costos de transporte, fletes y operación en Reynosa, lo que podría provocar nuevos ajustes en las próximas semanas.

Diferencias de precios entre Reynosa y Matamoros

Finalmente, se advierte que este fenómeno podría no ser aislado. Tras recientes ajustes en tarifas como el transporte público, no se descarta que otros bienes básicos también registren incrementos, manteniendo la presión sobre el bolsillo de los hogares en el arranque del año.