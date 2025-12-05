´Sube salario en papel, pero no en el bolsillo´

El aumento al salario mínimo, por sí solo, no es más que un engaño que genera expectativas que no podrán cumplirse y los trabajadores verán como su aumento desaparecerá entre impuestos, cuotas y alzas de precios.

"El salario subirá en papel, pero el bolsillo seguirá igual", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO (Cámara Nacional de Comercio) de Reynosa.

Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO.

Por su parte, el comercio formal absorberá mayores cargas fiscales y el mencionado incremento salarial se traducirá principalmente en una mayor recaudación para el gobierno y en un aumento significativo en los costos operativos de las negociaciones establecidas.

El ajuste salarial no es más que un engaño que genera expectativas que no podrán cumplirse y los trabajadores lo verán diluirse entre impuestos, cuotas y alza en precios. -Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO

De ahí la preocupación de la CANACO (Cámara Nacional de Comercio) Reynosa, pues no existe una estrategia integral para evitar la escalada de precios que inevitablemente absorberá dicho ajuste salarial que para el interior del país será de 13% y para la zona norte, del 5%, esto último anunciado por el gobierno federal.

La cámara que agrupa a más de 10,000 comerciantes formales o establecidos en esta ciudad, señala que la narrativa oficial presenta el aumento salarial como un beneficio directo para las familias, pero en la práctica, no aumentará su capacidad de compra debido a que todos los productos y servicios ajustarán sus precios al alza tras un aumento generalizado del costo laboral.

De igual forma, las MIPYMES y negocios formales, absorberán mayores cargas fiscales y de seguridad social

Otro factor mas es el hecho de que el trabajador seguirá enfrentando la misma inflación y la misma pérdida del poder adquisitivo estructural.





BENEFICIO FISCAL PARA EL GOBIERO

Se tratará de un beneficio fiscal para el gobierno, no para el trabajador y explica el dirigente camaral que con el incremento al salario mínimo, aumentará automáticamente el Salario Base de Cotización (SBC) ante el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores)

Agregó que por tanto, para el empleador subirán las cuotas patronales en tanto que para el trabajador, aumentarán los descuentos, reduciendo el "aumento real" en su bolsillo.

También hay que hacer notar que las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no están actualizadas en términos reales, por lo que una mayor proporción del ingreso del trabajador termina retenida por Hacienda.

En el caso del subsidio al empleo, está rebasado, lo que quiere decir que parte del aumento nominal del salario se convierte en más ISR para el gobierno federal, apuntó finalmente López Hinojosa.