Temen que el salario se diluya por alza en básicos

Líderes sindicales expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el aumento salarial del 5 %, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, se vea rápidamente anulado por incrementos en los precios de los productos de la canasta básica, una situación recurrente cada inicio de año.

¿Qué declararon los líderes sindicales sobre el aumento salarial?

Filiberto López Adame, secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Industria Embotelladora, y Cosme Ramírez López, dirigente del Sindicato de Albañiles, coincidieron en que existe inquietud entre los trabajadores ante posibles alzas en alimentos esenciales como leche, huevo, frutas y verduras, justo cuando las familias comienzan a percibir el ajuste salarial.

Ambos dirigentes señalaron que históricamente en enero suele haber incrementos generalizados en precios, lo que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores en cuestión de semanas. En este contexto, pidieron que 2026 sea una excepción y que el beneficio del aumento salarial pueda reflejarse de manera real en la economía de los hogares.

Impacto del aumento salarial en el poder adquisitivo

Advirtieron que uno de los principales detonantes de los aumentos en alimentos es el costo del transporte, por lo que consideraron indispensable que el Gobierno federal mantenga bajo control los precios de los combustibles, como gasolina y diésel, para evitar que los empresarios justifiquen ajustes al alza en los productos básicos bajo el argumento del incremento en los costos logísticos.

Los líderes obreros subrayaron que, si no se contiene la inflación, el aumento al salario mínimo y contractual perderá su impacto social, afectando principalmente a las familias trabajadoras que destinan gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos y servicios básicos.

Acciones necesarias para controlar la inflación

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades económicas para reforzar las medidas de vigilancia de precios y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, a fin de que el incremento salarial no sea solo un ajuste nominal, sino un beneficio tangible en la mesa de los hogares.