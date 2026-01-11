Aumentan alimentos clave

El inicio de 2026 llegó con un golpe directo al bolsillo de las familias, luego de que productos esenciales de la canasta básica registraran un incremento en sus precios, destacando el aguacate y el chile serrano, los más caros en este arranque de año.

De acuerdo con un recorrido realizado por esta reportera en diversos establecimientos comerciales, constató que el aguacate alcanza un precio de 52.80 pesos por kilogramo, mientras que el chile serrano se vende hasta en 49.80 pesos. En contraste, el chile jalapeño se ofrece en 25.90 pesos por kilo, aunque también muestra una tendencia al alza. Una ama de casa que prefirió el anonimato comentó que estos precios apenas comienza, ya que el aguacate a llegado costar hasta 100 pesos el kilo, mientras que el chile ha superado los 60 pesos por kilo.

La cebolla es otro que comienza a resentir incrementos. La variedad blanca se comercializa en 39.90 pesos por kilogramo, la amarilla en 14.90 pesos, mientras que la morada se ubica en 48.90 pesos, con aumentos graduales en distintos puntos de venta.

El tomate guaje se vende en 14.80 pesos por kilo y el tomate bola en 27 pesos, mientras que el limón con semilla se oferta en 34.90 pesos por kilogramo, un costo que impacta directamente en la preparación diaria de alimentos, esto es apenas de lo que se dislumbra al transcurrir los días..

El huevo, uno de los productos de mayor demanda, su precio oscila entre 88 y 91.90 pesos, dependiendo del establecimiento. Aunque se mantiene como un producto caro, comerciantes señalan que su costo no ha registrado aumentos en más de un año.

El encarecimiento obliga a las familias a ajustar su presupuesto desde los primeros días de 2026, en un contexto donde el gasto en alimentos continúa siendo una de las principales preocupaciones de la economía doméstica.

PRECIOS

Aguacate: $52.80 kilo

Chile serrano: $49.80 kilo

Chile jalapeño: $25.90 kilo

Cebolla blanca: $39.90 kilo

Cebolla amarilla: $14.90 kilo

Cebolla morada: $48.90 kilo

Tomate bola: $27.00 kilo

Limón semilla: $34.90 kilo

Huevo: $88.00 a $91.90