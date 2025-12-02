Histórico precio del chile serrano

Precio histórico alcanza ya el kilogramo de chile serrano en varias negociaciones de Reynosa al grado de que ya se vende a razón de $130.00.

El producto, que es uno de los elementos esenciales para la elaboración de salsas, ha tenido al paso de los años una gran demanda entre la población.

Sin embargo, con el nuevo precio que al menos esta ayer se cotizó, el desánimo entre consumidores al momento se puso de manifiesto y quienes estaban acostumbrados a comprar medio kilo o el kilo decidieron adquirir menos que eso y así será hasta en tanto disminuya su costo.

Una ama de casa que dijo llamarse Gloria Maravillas, dijo que en serio que el serrano está demasiado caro y ojalá y baje de precio.

Algunos negocios han llegado a manejar precios de casi $110.00 el kilo, pero aún así, es realmente caro y queda fuera del alcance del bolsillo de trabajadoras y trabajadores que apenas perciben un salario mínimo.

Cabe hacer notar que muchas familias, sobre todo jóvenes y adultos, gustan de adicionarle salsa a los platillos que se elaboran en casa.

Otros de los que también tomaron con desagrado la carestía del chile serrano fueron restauranteros así como taqueros, pues también para ellos es fundamental la salsa picante.

Otro de los comestibles también de gran demanda, el tomate, se cotiza también a precio caro el kilogramo que ya es de $64.00.

EL DATO