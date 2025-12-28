Preocupante el aumento de violencia intrafamiliar

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas alertaron sobre el preocupante aumento de casos de violencia intrafamiliar en la ciudad, situación que en algunos casos ha derivado en la privación de la vida entre miembros de una misma familia.

José Andrés Méndez Ñeco, integrante del colectivo, lamentó y condenó los hechos recientes registrados en Reynosa, señalando que tradicionalmente la violencia en la ciudad estaba relacionada con grupos delictivos, pero ahora se observa un contexto alarmante dentro de los hogares.

"Que entre la misma familia se priven de la vida es algo que no podemos permitir. Es una situación que debe atenderse de manera inmediata, porque se trata de personas del mismo núcleo familiar", expresó.

José Andrés Méndez Ñeco, Integrante del colectivo.

Méndez Ñeco explicó que, si bien el colectivo no cuenta con estadísticas generales sobre violencia intrafamiliar, sí llevan un registro propio de feminicidios, en los cuales, en la mayoría de los casos, el agresor es la pareja sentimental de la víctima.

Detalló que en Reynosa estos casos se presentan con frecuencia de uno a dos por mes; sin embargo, hubo meses como febrero y marzo del presente año en los que se registraron entre seis y siete feminicidios, cifras que aseguró, no siempre son dadas a conocer por las autoridades.

"Son datos que nosotros documentamos internamente como colectivo, aunque muchas veces no se hacen públicos", indicó.

Ante este panorama, el activista señaló que han buscado acercamientos con autoridades estatales para impulsar acciones de prevención, principalmente a través de pláticas informativas sobre violencia intrafamiliar en centros laborales, especialmente en fábricas donde se concentra un gran número de personas.

"Es importante atender la raíz del problema, porque en muchos casos las agresiones se originan en los espacios de trabajo y después escalan hasta consecuencias fatales", agregó.

Finalmente, Méndez Ñeco exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones de prevención, atención y procuración de justicia en casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.