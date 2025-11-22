Vigilancia especial por aguinaldos en Reynosa

Con el inicio del reparto de aguinaldos en la ciudad de Reynosa, es habitual que se registre un incremento considerable en los asaltos en zonas comerciales y robos a establecimientos, una tendencia que cada año se hace más evidente conforme se acercan las fiestas decembrinas.

Ante este panorama, corporaciones de seguridad pública municipal, elementos de la Guardia Estatal y unidades especiales de proximidad anunciaron la puesta en marcha de un operativo conjunto para inhibir la comisión de delitos durante esta temporada de alta afluencia económica.

¿Cuál es el contexto del operativo de seguridad?

De acuerdo con información proporcionada por mandos operativos, el dispositivo contempla recorridos constantes y presencia reforzada en puntos estratégicos de la ciudad. Entre ellos destacan el primer cuadro, la zona centro, la calle peatonal Miguel Hidalgo, la Central Camionera y los principales centros comerciales, donde en esta época se concentra un mayor flujo de compradores y trabajadores que reciben sus prestaciones de fin de año.

Las autoridades señalaron que estos operativos se mantendrán activos durante las últimas semanas de 2025, periodo en el que históricamente aumentan los reportes de robos y asaltos debido al movimiento de efectivo propio de la temporada.

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

Además del despliegue policial, hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas que contribuyan a reducir riesgos. Entre las recomendaciones destacan mantenerse atentos al entorno, evitar distracciones en la vía pública y no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos, a fin de no atraer la atención de los delincuentes.