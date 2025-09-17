Se disparan en 200% accidentes vehiculares

Hasta en un 200 por ciento se han incrementado el número de accidentes de proyección frontal y por alcance, ocasionados por las lluvias intermitentes de la última semana, baches no reparados y semáforos inservibles.

El viaducto Monterrey-Matamoros y el libramiento Monterrey que apunta hacia la misma dirección han sido escenario de fuertes accidentes, a los que tampoco han escapado calles localizadas en el perímetro urbano, inclusive en colonias populares.

La existencia de múltiples baches y los semáforos descompuestos han sido citados en los peritajes de tránsito, así como la insuficiente señalización de sentidos de circulación y altos no instalados, como factores de los accidentes que han ocasionado cientos de miles de pesos en daños, según la observación hecha a este medio por el Presidente de la Asociación Pro defensa de los Derechos Cívicos y Sociales de Reynosa, ingeniero Demetrio Silva Torres.