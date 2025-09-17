Se disparan en 200% accidentes vehiculares

Se disparan en 200% accidentes vehicularesOtra de las causas han sido las lluvias intermitentes que se han registrado en diversos sectores de la ciudad en los últimos 10 días
Hasta en un 200 por ciento se han incrementado el número de accidentes de proyección frontal y por alcance, ocasionados por las lluvias intermitentes de la última semana, baches no reparados y semáforos inservibles.
El viaducto Monterrey-Matamoros y el libramiento Monterrey que apunta hacia la misma dirección han sido escenario de fuertes accidentes, a los que tampoco han escapado calles localizadas en el perímetro urbano, inclusive en colonias populares.
La existencia de múltiples baches y los semáforos descompuestos han sido citados en los peritajes de tránsito, así como la insuficiente señalización de sentidos de circulación y altos no instalados, como factores de los accidentes que han ocasionado cientos de miles de pesos en daños, según la observación hecha a este medio por el Presidente de la Asociación Pro defensa de los Derechos Cívicos y Sociales de Reynosa, ingeniero Demetrio Silva Torres.
Otra de las causas que han derivado en los accidentes de tránsito han sido las lluvias intermitentes que se han registrado en diversos sectores de la ciudad en los últimos 10 días desde la llegada del frente frío número 2.